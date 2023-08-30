«صحة مطروح»: وصول سلاسل الدعم والإمداد لفرش سكن أطباء مستشفى سيوة

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح عن وصول ثالث سلاسل الدعم والإمداد لاستكمال فرش السكن الإداري لمستشفى سيوة المركزي، في ظل استمرار تلقي المنظومة الصحية بمحافظة مطروح دعم كامل من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

سكن الأطباء والتمريض والإداريين

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم الأربعاء، إنه جرى دعم السكن الإداري في مستشفى سيوة المركزي بالجزء الثالث من التجهيزات والفرش اللازم لتوفير الراحة للعاملين بالمستشفى من أطباء وتمريض وإداريين، وجاري استكمال سلاسل الدعم والإمداد لباقي المنشآت الصحية في الفترة المقبلة.

توفير سكن مناسب للأطباء

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح ببيان أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر جهداً في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة لهم، وكذا الأطقم الطبية وتوفير سبل الراحة والسكن المناسب لهم.

دعم مستشفى سيوة

وأشار وكيل صحة مطروح إلى أن هناك دعما مستمرا من جميع القيادات لمستشفى سيوة المركزي، مقدماً الشكر للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والنائبة فتحية السنوسي عضو مجلس النواب علي دعمهم المتواصل للقطاع الصحي والعاملين به بالمحافظة عامة ومستشفى سيوة خاصة، والاهتمام بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ومساندة العاملين في القطاع الصحي علي مستوي المحافظة.