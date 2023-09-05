زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب تايوان

كشف مكتب الأرصاد الجوية في تايوان، عن وقوع زلزال قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر، هز جزءا ريفيا بجنوب الجزيرة اليوم، في ظل عدم ورود تقارير بعد عن وقوع أضرار.

سكان العاصمة لم يشعروا بالزلزال

أضاف المكتب أن مركز الزلزال كان قرية بمقاطعة تشيايي ووقع على عمق 8.5 كيلومتر، ولم يشعر السكان في العاصمة تايبيه بالزلزال بحسب قناة «العربية» الإخبارية.

وتقع تايوان بالقرب من تقاطع صفيحتين تكتونيتين وهو ما يجعلها عرضة للزلازل.