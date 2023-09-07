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زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب تشيلي

كتب:

أحمد عادل موسى
08:55 ص | الخميس 07 سبتمبر 2023
مقياس ريختر

مقياس ريختر

أعلنت هيئة المسج الجيولوجي الأمريكية، أنّ زلزالا بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر ضرب شمال تشيلي، اليوم، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات، حسب ما ذكرته شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية.

تشيلي ضمن «حلقة النار»

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي، بأنّ مركز الزلزال يقع على بعد 41 كيلومترا جنوب غرب مدينة كوكيمبو وعلى عمق 41 كيلومترًا.

وتقع تشيلي ضمن «حلقة النار» في المحيط الهادئ، حيث تشهد زلازل متكررة. 

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