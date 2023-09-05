زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب اليابان بالتزامن مع الذكرى المئوية لـ«كانتو الكبير»

أعلن المرصد العالمي للزلازل عن وقوع هزة أرضية في مدينة كوشيرو اليابانية، بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر، ووقع زلزال اليابان على عمق 100 كيلومتر، ما يعادل 62 ميلا من سطح الأرض.

ذكرى زلزال اليابان الكبير في كانتو

ويأتي زلزال اليابان الحالي في ذكرى المئوية لزلزال كانتو الكبير، الذي ضرب منطقة كانتو في جزيرة هونشو الرئيسية في اليابان، الساعة 11:58:44 صباحًا يوم 1 سبتمبر 1923، وكانت قوته حينها 8.3 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزه تحت إزو أوشيما في خليج ساجامي.

تداعيات زلزال كانتو

وتأثرت مناطق عديدة جراء هذا الزلزال الكبير، بما في ذلك العاصمة اليابانية طوكيو، ومدينة يوكوهاما ومحيطاتهما في محافظات كاناجاوا، تشيبا وشيزوكا، وتشير التقديرات إلى وفاة ما بين 100 إلى 142 ألف شخص جراء هذا الزلزال الكارثي، حيث لم يتم العثور على رفات نحو 40 ألف شخص منهم.

وتجري اليابان تدريبات دورية على التعامل مع الكوارث الطبيعية، تشمل استعراض خطط الدولة للتصدي للزلازل القوية، وتتضمن هذه الخطط إرسال فرق البحث والإنقاذ والتعاون الوثيق مع السلطات المحلية، لاستعادة الخدمات الأساسية وتوفير المساعدات والرعاية الطبية وفتح الملاجئ