الفرق بين أعراض نزلات البرد ومتحور بيرولا الجديد.. استشاري مناعة يوضح

شهد متحور كورونا الجديد «بيرولا» انتشارا واسعا في عدد من دول العالم، خاصة الولايات المتحدة وإنجلترا، ما جعل حالة من القلق تسيطر على عدد كبير من الأشخاص، وتثار التساؤلات من وقت لآخر، هل يوجد فرق بين أعراض نزلات البرد ومتحور كورونا الجديد؟

أعراض نزلات البرد ومتحور كورونا

ويجيب الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في تصريحات لـ«الوطن» قائلا إن أعراض العدوى بالمتحورات الجديدة، مثل متحور البيرولا أو إيريس، أشبه بنزلات البرد المعتدلة، وعلى الرغم من ذلك إلا أن هناك بعض الأعراض التي تكون أكثر حدوثا مع كورونا ونادرة الحدوث مع نزلات البرد وتتمثل في الإسهال والغثيان والقيء.

وتابع «بدارن» بأن الأعراض التالية تحدث أحيانًا مع نزلات البرد، ولكنها تحدث غالبًا مع كورونا التي منها:

الصداع

الشعور بالتعب

آلام في العضلات

فقدان الشم

وفقدان الشم

العطس

سيلان الأنف

التهاب الحلق

الحمى

أعراض متحور بيرولا

وهناك العديد من الأعراض التي تدل على الإصابة بمتحور «بيرولا» الجديد، وفقا لما ذكرته منظمة الصحة العالمية ومنها:

- سيلان الأنف.

- العطس.

- الصداع.

- التهاب الحلق.

- الإرهاق والتعب.

- الحمى.

- السعال المستمر.

ومتحور« بيرولا» هو سلالة جديدة من الفيروسات المسببة لمرض «كوفيد 19» الآخذة في الانتشار في بلدان متعددة على مستوى العالم، ويثير المتحور قلق الخبراء بسبب 35 طفرة في بروتينه الشوكي، كما أن القفزة الجينية للمتحور لها نفس الحجم تقريبًا الذي شوهد في سلالة «أوميكرون» الأولى، ومتغير «دلتا»، بحسب المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها،

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