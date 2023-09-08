القلق يتزايد.. 34 إصابة بمتحور كورونا الجديد في إنجلترا

أعلنت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، اليوم الجمعة، أن المتحور الجديد من كوفيد-19 شديد وأكثر خطورة، حيث سجلت إنجلترا 34 حالة إصابة من النسخة الجديدة، بحسب ما ذكرته قناة «العربية نت».

28 حالة إصابة في دار رعاية بنورفولك فقط

وذكرت الوكالة أنه جرى نقل 5 حالات من المحتور الجديد إلى المستشفى، ولم ترد تقارير عن وقوع وفيات، وأن من بين إجمالي الحالات 28 شخصا أصيبوا بدار رعاية في نورفولك.

واكتشفت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة أول حالة إصابة بالنسخة المتحورة من «بي.إية 2.86» من فيروس كورونا في الشهر الماضي.

وحذرت منظمة الصحة العالمية قبل أيام من اتجاهات مثيرة للقلق لمرض كوفيد-19 خلال فصل الشتاء وخاصة فى النصف الشمالي من الكرة الأرضية، مشددة على ضرورة زيادة عمليات التطعيم والمراقبة.

مدير منظمة الصحة العالمية: ما زلنا نرى اتجاهات مقلقة لكوفيد-19

وأعلنت تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير المنظمة، خلال مؤتمر صحفي «ما زلنا نرى اتجاهات مقلقة لكوفيد-19 قبل دخول موسم الشتاء في نصف الكرة الشمالي، مضيفًا إلى أن الوفيات تتزايد في بعض أجزاء الشرق الأوسط وآسيا، وحالات دخول العناية المركزة تتزايد في أوروبا وحالات دخول المستشفى في مناطق عدة تتزايد أيضًا».

وأشار «جيبريسوس»، إلى أن 43 دولة فقط تبلغ منظمة الصحة العالمية عن الوفيات الناجمة عن كوفيد-19، و20 دولة فقط تُرسل إليها معلومات بشأن الحالات التي تستدعي دخول المستشفيات، ويعد هذا العدد أقل من رُبع الدول الأعضاء في المنظمة.