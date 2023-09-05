أعراض بيرولا كورونا.. متحور جديد ينتشر بسرعة ويثير قلقا عالميا

تنتشر أعراض بيرولا كورونا، في الوقت الحالي بسرعة هائلة، مما يثير قلقا عالميا، بسبب وجود 35 طفرة في بروتينه الشوكي، وهو جزء من الفيروس الذي صممت لقاحات كوفيد لاستهدافه.

أعراض بيرولا كورونا

ورُصد الحالات الأولى لأعراض بيرولا كورونا في الدنمارك، وأكد خبراء معهد ستاتنز سيروم، إجراء اختبار الفيروس لتقييم مدى تهديده، وعلى الرغم من ذلك، أكدوا أنه لا يوجد حاليًا أي دليل على أن بيرولا يسبب مرضًا أكثر خطورة، ولكنه ينتمي إلى فرع سريع الانتشار من سلالة أوميكرون.

وذكرت مجلة «Yale Medicine»، أن أعراض بيرولا كورونا تشبه أعراض متحوارت كوفيد-19، وهي كالتالي:

- سيلان الأنف.

- العطس.

- الصداع.

- التهاب الحلق.

- الإرهاق والتعب.

- الحمى.

- السعال المستمر.

تدابير وقائية للحد من انتشار أعراض بيرولا كورونا

ورغم ارتفاع عدد الحالات المصابة بأعراض بيرولا كورونا، إلا أنه لا توجد حتى الآن دلائل على أن المتغير الجديد المكتشف، والذي يختلف عن إيريس، يشكل خطرًا أكبر من السلالات الأخرى، بما في ذلك سلفة أوميكرون.

ووفق المجلة، فيجب الاستمرار في مراقبة الوضع واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحد من انتشار الفيروس وحماية الصحة العامة، ويتعين على قطاع الخدمات الصحية حول العالم التعامل مع هذا الضغط وتوفير الرعاية اللازمة للمصابين.