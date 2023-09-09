رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فيديوهات متداولة ترصد اللحظات الأولى لزلزال المغرب.. انهيار مبانٍ قديمة

كتب:

منى سعيد
02:38 ص | السبت 09 سبتمبر 2023
زلزال «أرشيفية»

زلزال «أرشيفية»

تداول عدد من رواد مواقع السوشيال ميديا على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، مقاطع فيديو قصيرة للحظات الأولى للزلزال، الذي ضرب المغرب اليوم الجمعة، وكانت قوته 6.8 درجة على مقياس ريختر. 

زلزال المغرب 

استمر زلزال المغرب الذي وقع بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر لمده دقيقتين، مما دفع السكان إلى الخروج للشوارع خوفا من ارتدادات موالية للهزات الأولى، وفق ما أفاد موقع «سكاي نيوز» العربية. 

 

وشعر سكان بعض المدن بالمغرب بالهزة الأرضية، أكثر من غيرهم، وهي الدار البيضاء ومراكش وأكادير والرباط. 

شهود عيان يرون رعب اللحظات الأولى للزلزال 

ونشر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، عددا من المقاطع المصورة لانهيار عدد من المباني بالمدن المغربية وتصدع بنايات أخرى ولم يتم الإعلان حتى هذه اللحظة عن وجود ضحايا بشرية.

يشار أن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، أعلن فجر اليوم في ساعة مبكرة، أن زلزالا بقوة 7 درجات ضرب المغرب، مضيفا أنه وقع على عمق 10 كيلومترات تحت الأرض.

اقرأ المزيد:

عاجل.. فيديو مرعب من زلزال المغرب

12 ساعة مرت بسلام.. هل تصدق نبوءة العالم الهولندي عن الزلزال الكبير؟

وفد «المهندسين العرب» ينظم زيارة إلى سوريا للتضامن مع ضحايا الزلزال

سكاي نيوز: عطل في أنظمة المراقبة الجوية في مختلف أنحاء بريطانيا
بقلم منى سعيد