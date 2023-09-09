فيديوهات متداولة ترصد اللحظات الأولى لزلزال المغرب.. انهيار مبانٍ قديمة

تداول عدد من رواد مواقع السوشيال ميديا على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، مقاطع فيديو قصيرة للحظات الأولى للزلزال، الذي ضرب المغرب اليوم الجمعة، وكانت قوته 6.8 درجة على مقياس ريختر.

زلزال المغرب

استمر زلزال المغرب الذي وقع بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر لمده دقيقتين، مما دفع السكان إلى الخروج للشوارع خوفا من ارتدادات موالية للهزات الأولى، وفق ما أفاد موقع «سكاي نيوز» العربية.

وشعر سكان بعض المدن بالمغرب بالهزة الأرضية، أكثر من غيرهم، وهي الدار البيضاء ومراكش وأكادير والرباط.

شهود عيان يرون رعب اللحظات الأولى للزلزال

ونشر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، عددا من المقاطع المصورة لانهيار عدد من المباني بالمدن المغربية وتصدع بنايات أخرى ولم يتم الإعلان حتى هذه اللحظة عن وجود ضحايا بشرية.

خروج المغاربة للشوارع بعد وقوع زلزال بقوة 7ريختر وتصدع منازل #المغرب #زلزال pic.twitter.com/8A08mFYCl0 — الخليج تريبيون (@KhaleejTribun) September 8, 2023

يشار أن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، أعلن فجر اليوم في ساعة مبكرة، أن زلزالا بقوة 7 درجات ضرب المغرب، مضيفا أنه وقع على عمق 10 كيلومترات تحت الأرض.