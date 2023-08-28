سكاي نيوز: عطل في أنظمة المراقبة الجوية في مختلف أنحاء بريطانيا

أفادت شبكة «سكاي نيوز»، البريطانية نقلا عن شركات طيران، اليوم الإثنين، بوجود عطل في أنظمة المراقبة الجوية في مختلف أنحاء المملكة المتحدة.

مراقبو الحركة الجوية الوطنية: نواجه حاليا مشكلة فنية

وتلقت «سكاي نيوز» تقارير عن إخبار ركاب على متن شركات طيران أخرى خارج المملكة المتحدة بأن شبكة مراقبة الحركة الجوية معطلة وسيتم تأجيل رحلتهم، حيث قال مراقبو الحركة الجوية الوطنية، في بيان: «نواجه حاليا مشكلة فنية وقمنا بتطبيق قيود على تدفق حركة المرور للحفاظ على السلامة، ويعمل المهندسون على العثور على العطل وإصلاحه، ونعتذر عن أي إزعاج قد يسببه هذا العطل».

الرحلات الدولية قد تكون عرضة للتأخير

من جهتها نشرت صفحة شركة الطيران «Loganair» على موقع «X»: «لقد حدث عطل على مستوى الشبكة لأنظمة الكمبيوتر الخاصة بمراقبة الحركة الجوية في المملكة المتحدة هذا الصباح، الرحلات الجوية بين الشمال والجنوب والرحلات الدولية قد تكون عرضة للتأخير».

وأضافت: «إذا كنت تسافر معنا اليوم، يرجى مراجعة موقعنا الإلكتروني للحصول على أحدث المعلومات حول رحلتك قبل التوجه إلى المطار».