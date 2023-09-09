إعلامية مغربية لـ«الوطن»: هربنا من بيوتنا للشوارع بسبب الزلزال.. لم نرَ مثله

تسبب زلزال المغرب في حالة من الخوف والهلع أصابت سكان المغرب في مختلف المدن، بعد رصد المعهد الوطني للجيوفيزياء هزة أرضية عنيفة بقوة 7 رختر في بعض مدن المملكة المغربية، منها مراكش وأكادير والعاصمة الرباط، وعدد من المدن الأخرى.

وترك الأهالي البيوت وهربوا إلي الشوارع، بحثا عن مكان آمن والخوف يملأ قلوبهم، ومن بينهم سلمى عماري، صحفية وإعلامية مغربية، تعيش في مدينة الدار البيضاء.

وتحكي سلمى، بأنهم اتخذوا من الشوارع ملجأ بعد الهزة الأرضية التي تسببت في سقوط عدد من البيوت والقتلى: «ليس لدينا حصيلة بالأرقام النهائية»، الأمر الذي جعل عشرات الناس يخرجون من بيوتهم خوفا من سقوطها عليهم.

تقول سلمي لـ«الوطن»، إنهم لم يشاهدوا زلزالا بهذه القوة، مشيرة إلى أنه سجل 6.9 درجة في كازبلانكا أو الدار البيضاء، وهو يعتبر رقم كبير، لافتة إلى أن الجنوب الذي وقع فيه الزلزال شهد خسائر كثيرة.

وتضيف، أنهم حاليا في شوارع المدينة يجلسون على الأرصفة وفي الميادين خوفا من وقوع زلزال آخر: «هناك خسائر كثيرة خاصة الذين يسكنون في البادية والقرى بيوتهم دمرت، بالإضافة إلى مراكش فيه كذا بيت سقط».

وتتابع، «هنا في كازبلانكا لم نسمع عن سقوط بيوت حتى الآن، لكن جميع الناس يعيشون في حالة خوف وهلع شديدة وحتى هذه اللحظة نحن في الشوارع ندعو الله أن ينجينا ونطلب من الجميع الدعاء لنا».