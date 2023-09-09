تضرر صومعة جامع الكتبية التاريخي في زلزال المغرب.. (فيديو)

تسبب زلزال المغرب، الذي وقع في الساعات الأولى من صباح السبت، في تضرر صومعة جامع الكتبية، الذي يعد من أقدم المساجد في المغرب، وهو من أشهر معالم السياحة في مراكش لأنه يتميز بجمال بنايته وزخرفته المذهلة.

تضرر صومعة جامع الكتبية التاريخي أحد أهم معالم مدينة مراكش



لطفك يا رب ???? #المغرب #مراكش #الكتبية pic.twitter.com/gFcZXgzayH — وليد كبير Oualid KEBIR (@oualido) September 9, 2023

تحذيرات بوقوع هزات ارتدادية

وشعر سكان العديد من المدن المغربية، مثل الرباط والقنيطرة ومكناس والدار البيضاء والمحمدية وسلا وبني ملال وكلميم وغيرها، بالزلزال الذي استمر لمدة 30 ثانية. ونتيجة لذلك، قام المواطنون بمغادرة منازلهم خوفًا من حدوث هزات ارتدادية.

وأطلق مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي تحذيرات اليوم، بشأن احتمالية حدوث هزات ارتدادية في الساعات أو الأيام المقبلة في المغرب، بعد وقوع زلزال قوي، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.