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تضرر صومعة جامع الكتبية التاريخي في زلزال المغرب.. (فيديو)

كتب:

أحمد عادل موسى
04:55 ص | السبت 09 سبتمبر 2023
مشاهد من زلزال المغرب

مشاهد من زلزال المغرب

تسبب زلزال المغرب، الذي وقع في الساعات الأولى من صباح السبت، في تضرر صومعة جامع الكتبية، الذي يعد من أقدم المساجد في المغرب، وهو من أشهر معالم السياحة في مراكش لأنه يتميز بجمال بنايته وزخرفته المذهلة.

تحذيرات بوقوع هزات ارتدادية

وشعر سكان العديد من المدن المغربية، مثل الرباط والقنيطرة ومكناس والدار البيضاء والمحمدية وسلا وبني ملال وكلميم وغيرها، بالزلزال الذي استمر لمدة 30 ثانية. ونتيجة لذلك، قام المواطنون بمغادرة منازلهم خوفًا من حدوث هزات ارتدادية.

وأطلق مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي تحذيرات اليوم، بشأن احتمالية حدوث هزات ارتدادية في الساعات أو الأيام المقبلة في المغرب، بعد وقوع زلزال قوي، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

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بقلم أحمد عادل موسى