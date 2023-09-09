رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

إعلام محلي: سقوط 93 قتيلا وعشرات المصابين جراء زلزال المغرب

كتب:

أحمد شوقي
04:49 ص | السبت 09 سبتمبر 2023
قناة القاهرة الإخبارية

قناة القاهرة الإخبارية

أعلنت وسائل إعلام مغربية، عن سقوط 93 قتيلا وعشرات المصابين، جراء الزلزال في أنحاء مختلفة في البلاد، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية».

انهيار المنازل جراء الزلزال

وتوفي الأشخاص نتيجة انهيار منازلهم، جراء الزلزال القوي الذي ضرب البلاد، وبدأت عمليات التدخل السريع لإنقاذ المواطنين في إقليم ورزازت جراء الزلزال.

وشعر سكان المملكة المغربية بالهزة الأرضية التي استمرت لمدة تقارب 30 ثانية، مما دفع العديد منهم للخروج إلى الشوارع خوفًا من حدوث هزات ارتدادية تعقب الهزة الأولى.

اقرأ المزيد:

مغربي يطلق نداء استغاثة لإنقاذ مواطنين من تحت أنقاض الزلزال.. (فيديو)

مسؤول مغربي: عشرات السكان لقوا حتفهم في الزلزال

مغربي يوثق لحظة وقوع الزلزال بفيديو يظهر اهتزاز منزل بشكل مخيف

فيديو متداول يرصد انهيارات في عدد من المباني بالمدن العتيقة بالمغرب بسبب الزلزال
بقلم أحمد شوقي