إعلام محلي: سقوط 93 قتيلا وعشرات المصابين جراء زلزال المغرب

أعلنت وسائل إعلام مغربية، عن سقوط 93 قتيلا وعشرات المصابين، جراء الزلزال في أنحاء مختلفة في البلاد، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية».

انهيار المنازل جراء الزلزال

وتوفي الأشخاص نتيجة انهيار منازلهم، جراء الزلزال القوي الذي ضرب البلاد، وبدأت عمليات التدخل السريع لإنقاذ المواطنين في إقليم ورزازت جراء الزلزال.

وشعر سكان المملكة المغربية بالهزة الأرضية التي استمرت لمدة تقارب 30 ثانية، مما دفع العديد منهم للخروج إلى الشوارع خوفًا من حدوث هزات ارتدادية تعقب الهزة الأولى.