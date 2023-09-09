أسباب الإصابة بخفقان القلب وتسارع نبضاته.. منها الأنيميا ومرض السكر

كشف الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، العميد السابق لمعهد القلب، عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، عن أسباب دقات القلب السريعة والرفرفة والخفقان، موضحا أن هناك عدة عوامل تتسبب في حدوث ذلك، التي منها نقص الهيموجلوبين (الأنيميا)، ويمكن أن تكون نتيجة التوتر، أو بسبب نشاط الغدة الدرقية أكثر من الطبيعي، وكذلك عدم انتظام أملاح الدم والبوتاسيوم والكالسيوم في الدم.

أسباب الإصابة بخفقان القلب

وجاء من ضمن الأسباب التي ذكرها استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية وتتسبب في حدوث خفقان في القلب، مرض السكري الذي يتسبب في حدوث دقات قلب سريعة، أو بسبب انخفاض السوائل في الدم، كما أن تسارع نبضات القلب قد يحدث نتيجة اختلال وراثي في كهرباء القلب، سواء كان الشخص مولودا به أو مكتسبا نتيجة مرض في القلب في الصمامات أو في العضلة أو في الشرايين التاجية أو مرض في النظام الكهربي للقلب.

وهناك العديد من الأعراض التي تدل على الإصابة بخفقان القلب وفقا لما ذكره موقع مايو كلينك منها:

ينبض بسرعة كبيرة

يتخبط

يرفرف بسرعة

يخفق

ضرباته تتسارع

ويمكن الشعور بخفقان القلب في الحلق أو العنق والصدر أيضًا، كما أنه قد يحدث عند ممارسة الأنشطة أو أثناء الراحة، وقد يكون خفقان القلب مؤشرًا على وجود مشكلة خطيرة أحيانا، مثل نظم القلب غير الطبيعي «اضطراب النظم القلبي» الذي يتسبب زيادة سرعة نبضات القلب بشكلٍ كبير أو بطء سرعة نبضات القلب عن المعدلات الطبيعية أو اختلاف سرعة القلب عن نظم القلب المعتاد، أو مزيج من الحالات الثلاث، ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا