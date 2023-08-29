أعراض وطرق الوقاية من الأنيميا وأسباب نقص الحديد في الجسم

يعد مرض فقر الدم أو الأنيميا، من الأمور التي تواجه عددا من المواطنين من مختلف الفئات العمرية، بسبب نقص الحديد في الجسم، وكشف تقرير نشرته محافظة القاهرة، بالتعاون مع مديرية الصحة، عن أسباب نقص الحديد وأعراض الأنيميا وطرق الوقاية والعلاج.

أسباب نقص الحديد

وعن أسباب نقص الحديد قال التقرير، إنها تتمثل في:

- نقص الكمية المتناولة إما بسبب الفقر ونقص الغذاء عموما، أو عدم تناول وجبات غذائية غنية بالحديد، أو عدم كفاية الكمية المتناولة خاصة في مرحلة البلوغ وأثناء الحمل والرضاعة.

- سوء امتصاص الحديد

- فقد الحديد من الجسم بكميات كبيرة

- الإصابة ببعض الطفيليات كالبلهارسيا والدودة الخطّافية

أعراض الأنيميا:

يحدث نقص الحديد بشكل تدريجي، ويبدأ الجسم بالتأقلم على هذا النقص، ولا تكون هناك شكوى أو أعراض واضحة في البداية، وفق التقرير، مشيرا إلى أن الأعراض تتمثل في صداع، ودوار، والتعب والإعياء لأقل مجهود، ونهجان، وضيق بالتنفس، وزيادة في معدل ضربات القلب، وشحوب الوجه والأغشية المخاطية، وضعف الأظافر وتقصفها، وضمور حلمات اللسان، ليصبح سطحه أملسا باهتا، وفقدان الشهية وانتفاخ وأحيانا صعوبة في البلع، والعصبية وتغير سلوكي في الأطفال وضعف النمو والتركيز.

وأكد أن في الحالات الشديدة يحدث هبوط احتقاني للقلب، ويعاني بعض مرضى الأنيميا من حاجتهم إلى تناول أشياء من الطبيعي أنها لا تؤكل، مثل الطين والصابون والثلج.

طرق الوقاية:

- لابد من استشارة الطبيب

- تناول وجبة متوازنة تحتوي على كميات مناسبة من الحديد مع الاهتمام بتناول الحديد من مصادر حيوانية .

- تجنب تناول الأطعمة التي تعوق امتصاص الحديد مع الوجبات أو بعد الأكل مباشرةً.

- المرأة الحامل يجب أن تتناول جرعات إضافية من الحديد في النصف الثاني من فترة الحمل.

- تناول العناصر التي تساعد امتصاص الحديد مثل فيتامين «ج».

- علاج أى مصدر للنزيف المزمن وعلاج أمراض سوء الامتصاص.

- عدم تناول الأسبرين ومضادات الروماتيزم بكثرة.

- التوعية بطرق الإصابة بالديدان الطفيلية التي تسبب أنيميا لتجنب الإصابة بها.