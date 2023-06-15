«الصحة»: فحص 8.6 مليون طالب ضمن مبادرة الكشف عن «الأنيميا والسمنة والتقزم»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 8 ملايين و637 ألفا و608 طلاب بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف المبكر عن أمراض «الأنيميا والسمنة والتقزم» لدى طلاب المرحلة الابتدائية، منذ إطلاقها خلال العام الدراسي الحالي والتي بدأت في 6 ديسمبر 2022 وحتى نهاية الفصل الدراسي الثاني، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة الطلاب.

أمراض «الأنيميا والسمنة والتقزم»

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ المبادرة تستهدف فحص الطلاب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، بـ30 ألف مدرسة حكومية وخاصة.

وأضاف عبدالغفار، أنّ خدمات المبادرة تضمنت إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن أمراض سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

‏من جانبه، قال الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إنّ الحالات المصابة بأي من هذه الأمراض التي تشملها المبادرة تم تحويلها إلى عيادات التأمين الصحي، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، كما تم تسليم هؤلاء الطلاب «كارت متابعة» يحتوي على بياناتهم الخاصة، لمتابعتهم دوريا والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار من خلال 255 عيادة تأمين صحي بجميع محافظات الجمهورية.

الفرق الطبية المشاركة في المبادرة بلغت 2400 فريق

وأشار الدكتور تامر سمير، منسق المبادرة الرئاسية، إلى أن الفرق الطبية المشاركة في المبادرة بلغت 2400 فريق، ويتكون كل فريق من 3 أفراد «ممرضة، وفني معمل، وإداري» تم تدريبهم على بروتوكولات الفحص والتشخيص، كما تم تدريبهم على معايير مكافحة العدوى.

وأكد «سمير» أنّ جميع مهام المبادرة تمت مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيرا إلى أنّ المسح تم على مدار العام لمنع التكدس بين الطلاب، كما قدّمت فرق التثقيف الصحي بالمحافظات التوعية للطلاب عن كيفية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم، وجرى تخصيص الخط الساخن 106، للرد على استفسارات المواطنين الخاصة بالمبادرة.