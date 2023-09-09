الأرصاد تكشف عن ظواهر جوية متوقعة اليوم.. اعرف درجات الحرارة

أصدر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن تفاصيل حالة الطقس اليوم وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم السبت، إذ يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، وفق بيان الأرصاد، نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

ظواهر جوية اليوم

كما تنتشر الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة.

درجات الحرارة السبت 9-9-2023

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة اليوم وفق بيان الأرصاد، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والصغرى 26 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والصغرى 30 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والصغرى 25 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والصغرى 28 درجة.