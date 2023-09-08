أمطار غزيرة وسيول على مكة.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس الأسبوع

حذرت الأرصاد السعودية من سقوط أمطار غزيرة رعدية على بعض المناطق من المملكة، بداية من غد السبت وحتى الأربعاء المقبل، حيث رفعت المملكة حالة الإنذار إلى الأحمر «الأخطر» تصحبها نشاط ملحوظ للرياح المحملة بالغبار والأتربة، وزخات البرد تؤدي إلى جريان السيول.

حالة الطقس على المملكة الأيام المقبلة

وبحسب الموقع الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» فإن غدًا السبت تتعرض مكة المكرمة ومنطقة الطائف وميسان وجازان وعسير والباحة إلى سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة، يصاحبها نشاط للرياح المحملة بالأتربة، وجريان السيول وتساقط البرد.

وحذر المركز من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة نجران وبدر الجنوب، يصاحبها رياح شديدة محملة بالأتربة والغبار.

حالة البحر في السعودية

وأوضح بيان المركز الوطني للأرصاد بالمملكة، أن حركة الرياح على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وتصل إلى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، ويكون مائجا مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.