موعد انتهاء الموجة الحارة.. «الأرصاد» تحذر من طقس الأسبوع المقبل

ارتفاع كبير في درجات الحرارة شهدته كافة الأنحاء منذ أول أمس، لتجتاح كافة الأنحاء موجة حارة وصلت إلى ذروتها أمس الخميس، وتستمر على مدار اليوم الجمعة، إذ يسود طقس شديد الحرارة جاف على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ما جعل الكثير من المواطنين يتساءلون عن موعد انتهاء الموجة الحارة.

موعد انتهاء الموجة الحارة

قالت الدكتورة منار غام، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية خلال حديثها لـ «الوطن»، إنه منذ أول أمس، شهدت كافة الأنحاء ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، ووصلت الموجة الحارة إلى ذروتها أمس، وسجلت درجة الحرارة العظمى على القاهرة 41 درجة في الظل، ويزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة عند التحرك في الشمس، لافتة إلى سبب تلك الموجة الحارة وهو تأثرنا بالكتل الهوائية الصحراوية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية ومن الصحراء الغربية أيضا، وهي كتل شديدة الحرارة تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة النهار، كما نتأثر بامتداد المرتفع الجوي في فترات الجو العليا التي تؤدي إلى زيادة المدة التي نتعرض بها لأشعة الشمس.

وعن موعد انتهاء الموجة الحارة، أوضحت «غانم»، أنه بدءًا من غدًا، من المتوقع أن نبدأ في الشعور بتحسن نسبي في حالة الطقس مقارنة بالأيام الماضية، وذلك بالرغم من استمرار ارتفاع درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية بقيم تصل لـ 3 درجات، ولكنه لن يكون تحسنا كبيرا في حالة الطقس، ويستمر ارتفاع درجات الحرارة على مدار الأسبوع المقبل وحتى نهايته، كما نبدأ في الشعور بتحسن في الأحوال الجوية بعد انتهاء الأسبوع المقبل، ومع بداية الأسبوع الجديد.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة والوجه البحري: العظمى 38 والصغرى 26 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 38 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 43 والمصغرى 31 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 46 والصغرى 29 درجة.