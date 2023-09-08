الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء الصيف.. هل الخريف سيكون معتدلا؟

مع استمرار الموجة الحارة التي تضرب البلاد، وأعلنت عنها الأرصاد الجوية، ينتظر العديد من المواطنين نهاية فصل الصيف، وبداية استقرار الطقس وانخفاض الحرارة بعد تسجيل البلاد أعلى درجات حرارة خلال شهر يوليو وأغسطس الماضيين، وأيضا خلال سبتمبر الحالي.

وهناك كثيرون من محبي الشتاء، الذين ينتظرون موعد انتهاء فصل الصيف في مصر رسميا، وهو ما كشفت عنه الأرصاد الجوية.

موعد انتهاء فصل الصيف في مصر

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة لـ«الأرصاد الجوية»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، موعد انتهاء فصل الصيف في مصر.

وقالت منار، إن آخر يوم في فصل الصيف سيوافق 21 سبتمبر الجاري، ويبدأ فصل الخريف يوم 22 سبتمبر الجاري.

طقس الخريف

وكشفت «غانم» عن تفاصيل حالة الطقس في فصل الخريف، مشيرة إلى أن فصل الخريف يتميز بأجواء مميزة، باعتباره مرحلة انتقالية من فصل الصيف لفصل الشتاء.

وتستمر سمات فصل الصيف في النصف الأول من فصل الخريف، حيث يتميز بخصائص فصل الصيف، ليشهد ارتفاعا في درجة الحرارة ونسب الرطوبة، ثم تبدأ في الانخفاض التدريجي للوصول إلى النصف الثاني من فصل الشتاء.