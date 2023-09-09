القصة الكاملة لزلزال المغرب.. 296 قتيلا في حصيلة أولية ودعوات للتبرع بالدم

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وقوع زلزال قوته 7 درجات على مقياس ريختر في المغرب، وأسفر حتى الآن عن مقتل 296 شخصا وإصابة 153 آخرين، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض، وأنه من المتوقع أن تكون هناك هزات ارتدادية خلال الساعات القليلة القادمة أو الأيام القادمة، وأن الزلزال وقع عند إحداثيات خط العرض 30961 درجة شمالا وخط الطول 8413 درجة غربا.

مدن مغربية شعرت بالزلزال ودول أخرى تأثرت به

وشعر بالزلزال العديد من المدن المغربية «الرباط والقنيطرة ومكناس والدار البيضاء، والمحمدية وسلا وبني ملال وكلميم وغيرها من المدن»، واستمرت الهزة نحو 30 ثانية، مما اضطر المواطنين للهروب من منازلهم، خوفًا من تكرار أحداث زلزال تركيا وسوريا، وذكر أيضا مركز رصد الزلازل الأوروبي، أن هناك 6 دول بجوار المغرب شعروا بالهزة الأرضية وهي «مضيق جبل طارق، موريتانيا، البرتغال، إسبانيا، الصحراء الغربية، الجزائر».

نداء عاجل للتبرع بالدم لإنقاذ المصابين

ووجه مركز الجهوي لتحاقن الدم في مراكش نداء استغاثة إلى المواطنين وسكان المدينة الحمراء للتبرع بالدم، نظرا للنقص الحاد الذي تعاني منه المدينة في هذه المادة الحيوية.

وناشد المركز الجهوي لتحاقن الدم بمراكش جميع المواطنين والمواطنات بالالتحاق بالمركز الجهوي لتحاقن الدم المتواجد بالقرب من مستعجلات المستشفى الجامعي محمد السادس، للتبرع بالدم، اعتبارًا من صباح يوم السبت.

وفيما يتعلق بذلك، أوضحت الدكتورة سميرة الفزاني، مديرة مركز الجهوي لتحاقن الدم في مراكش، أن المدينة تعاني هذا الأسبوع من نقص حاد في أكياس الدم بسبب الظروف الاستثنائية والتطورات الأخيرة المرتبطة بجائحة «كوفيد-19»، وأشارت إلى أن السلطات المحلية اتخذت تدابير استثنائية لمنع انتشار الوباء، مما أدى إلى زيادة الحاجة للدم.

ودعت الفزاني المواطنين والسكان في مراكش، بشكل خاص، إلى الاستجابة بشكل كبير لهذا النداء لتعويض النقص الحاصل في أكياس الدم، وأشارت إلى أن عدد المتبرعين قد انخفض بشكل ملحوظ بينما يزداد الطلب على هذه المادة الحيوية.