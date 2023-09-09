«سكاي نيوز»: 296 قتيلا على الأقل جراء زلزال المغرب

أفادت شبكة «سكاي نيوز» نقلا عن وزارة الداخلية المغربية، بأن 296 قتيلا على الأقل سقطوا جراء الزلزال الذي ضرب عدة مناطق في البلاد.

وتوفي الأشخاص نتيجة انهيار منازلهم، جراء الزلزال القوي الذي ضرب البلاد، وبدأت عمليات التدخل السريع لإنقاذ المواطنين في إقليم ورزازت جراء الزلزال.

وشعر سكان المملكة المغربية بالهزة الأرضية، التي استمرت لمدة تقارب 30 ثانية، مما دفع العديد منهم للخروج إلى الشوارع خوفًا من حدوث هزات ارتدادية تعقب الهزة الأولى.