عضو «المصري للشؤون الخارجية»: دعوة مصر لقمة مجموعة العشرين يؤكد تأثيرها الدولي

قال أحمد العناني عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن هناك علاقات وثيقة تربط بين مصر والهند، تظهر من خلال تبادل الخبرات في العديد من المجالات، موضحُا أن العالم ينظر إلى مصر على أنها ركيزة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط على المستوى الاقتصادي أو السياسي، وهو ما يظهر في دورها القوي الذي ظهر بقوة على الساحة خلال الفترة الأخيرة.

العناني: مصر تحظى باهتمام وأنظار الجميع

وأضاف العناني لـ«الوطن»: «هناك مساعي واضحة وقوية سواء من الجانب المصري أو الهندي على تعظيم المصالح المشتركة وتعزيز الدعم المتبادل بين البلدين على الرغم من الأزمات العالمية التي تواجه الجميع، بداية من جائحة كورونا مرورا بالأزمة الأوكرانية، موضحا أن هذا يدفع لتوثيق التعاون الاقتصادي والسياسي وتقوية التعاون العلمي والأكاديمي بين البلدين وهذا ما وضح جليا في دعوة نيودلهي للقاهرة لحضور قمة مجموعة العشرين».

دعوة مصر لحضور قمة مجموعة العشرين لها دلالات كبيرة

وأشار عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية إلى أن دعوة مصر لتكون ضيفا رئيسيا خلال اجتماعات قمة العشرين، يؤكد أنها أصبحت من أولويات الجانب العالمي، والدعوة لها دلالات كبيرة وأنها تحظى باهتمام وأنظار الجميع إليها فهي البوابة الرئيسية للدخول إلى إفريقيا.

و يجتمع كبار الرؤساء ورؤساء الوزراء من جميع أنحاء العالم في القمة السنوية لزعماء مجموعة العشرين في العاصمة الهندية دلهي في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر الجاري، حيث سيكون الموضوع الرئيسي لقمة هذا العام التنمية المستدامة، ولكن من المتوقع أيضا مناقشة الأزمة الدائرة في أوكرانيا.