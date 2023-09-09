على من يطبق قانون التصالح في مخالفات البناء؟.. خبير يجيب

تضمنت آخر القرارات الخاصة بقانون التصالح على مخالفات البناء في القري والمدن، تحديد الحالات التي يطبق عليها القانون الخاص بالتصالح في مخالفات البناء.

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» بعد التحدث مع أحد الخبراء القانونيين من يطبق عليهم قانون التصالح في مخالفات البناء.

الحالات التي يطبق عليها قانون التصالح

وقال عمرو عبدالسلام المحامي والخبير القانوني، إنَّ الحالات التي ينطبق عليها التصالح في مخالفات البناء، هي المباني التي تمّ تغيير النشاط التي تُقام من أجله بشرط أن يكون هذا التغيير تمّ بالفعل قبل صدور القانون، والحالات التي تعدت على الخطوط الخاص بالتنظيم قبل أن يتم تحديد هذه الخطوط على الواقع.

وأضاف «عبدالسلام»، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنَّ الحالات تضم المباني غير الملتزمة بحقوق الارتفاق التي يحددها القانون، ولكن بشرط أن يكون هناك وفاق بين صاحب الحق والمتصالح، والمنشآت التي تندرج في قائمة التراث المعماري الراقي في الدولة، بشرط أن لا تؤثر على المقومات الخاصة بالمبنى.

وتابع الخبير القانوني، أنَّ حالات القانون تشمل أيضًا المباني التي تحتوي على المخالفات والتي تمّ بناؤها داخل منطقة تحتوي على منشآت متميزة، والعقارات التي خالفت الارتفاع المحدد لها في حالة موافقة الجهة المختصة على التصالح بشأن الارتفاع، والعقارات التي تم بناؤها على الأراضي التي لا تندرج في قائمة المباني والتي تهدف إلى النفع العام، والمباني التي تمت على الأراضي التي تمتلكها الدولة بشرط تقديم طلب بالتصالح بهذا الوضع.