248 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء بالشرقية

أكد ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المحافظة تسير بخطى متسارعة نحو إنجاز الملفات الرئاسية المهمة، وتولي اهتماما بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء وكذلك تفرض سيطرتها بإزالة الإعلانات المخالفة، والتعامل مع المتغيرات المكانية.

وخلال الاجتماع جرى استعراض موقف إدارة الأملاك بالديوان العام، وتمت الإشارة إلى أن المحافظة انتهت من تحرير 12296 عقدا بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك بعد أن جرى إجراء المعاينات اللازمة والبت وتحصيل المقدم والتسجيل على المنظومة، طبقا للإجراءات المتخذة في هذا الشأن، ليؤكد المحافظ سرعة انتهاء من ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وتحصيل بقية الأقساط المستحقة، وفقا للإجراءات والجداول الزمنية المحددة.

استعراض موقع التصالح

كما جرى استعراض موقف التصالح في مخالفات البناء، وتمت الإشارة إلى أن عدد الطلبات المقدمة من المواطنين بلغت 248635ـ وعدد الطلبات التي جرى إدراجها طبقا للنموذج 6 بلغت 1788 وعدد الطلبات المستوفاة نموذج 7 اللجنة الفنية بلغت 300 وعدد الطلبات المنتهية بلغت وعدد طلبات التصالح المعتمدة من المحافظ.