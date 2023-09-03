«الإدراية العليا» تؤيد مجازاة مهندس في الجيزة بسبب «مخالفات البناء»

قضت المحكمة الادراية العليا، بمجازاة مهندس تنظيم في حي شمال الجيزة، بغرامة تعادل أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، على خلفية تواطُئه في إزالة مخالفات بناء.

خرج عن مقتضى الواجب الوظيفي

وذكرت المحكمة، أنّه في غضون عام 2019 بوصفه السابق وبجهة عمله المشار إليها، خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يلتزم أحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها وذلك بأن تقاعس عن تحرير محضر مخالفة عدم تنفيذ قرار الإزالة رقم 4737 لسنة 2019، الصادر بشأن العقار رقم 6 شارع حسن يسري من شارع السلام – الكيت كات - حي شمال الجيزة بالمخالفة لأحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية.

وأوضحت المحكمة، أنّ المادة 66 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، تنص على أنّه لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيًا، إذا كان قد بُدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته، ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز 10 أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة.