أزمة مالية تهدد قطاع العقارات الصيني.. شركة واحدة خسرت 7 مليار دولار

تواجه «كانتري جاردن» أكبر شركة تطوير عقاري في الصين، أزمة مالية كبيرة ربما تشكل تهديدا للاقتصاد الأكبر، بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

وانخفضت المبيعات المسبقة للشقق غير المكتملة الخاصة، بنسبة تزيد على 50% في شهري يونيو ويوليو، ما يعكس تدهور الوضع، ورغم أن الشركة تمكنت من البقاء خلال المشكلات العقارية التي شهدتها السنوات الثلاث الماضية، إلا أنها تخلفت مؤخرا عن سداد مدفوعاتها ، ما يشير إلى انهيار مالي محتمل، وأزمة اقتصادية، مع ديون مذهلة تبلغ 187 مليار دولار.

7.1 مليار دولار خسارة الشركة

ولمعالجة مشاكلها المالية، قامت الشركة بسداد مدفوعات الفائدة خلال فترة السماح، وأجلت سداد السندات المقومة باليوان حتى 2026، وعلى الرغم من ذلك أعلنت خسارة قدرها 7.1 مليار دولار في النصف الأول من عام 2023 وأعربت عن شكوكها بشأن تجنب الإفلاس.

أزمة عقارات

يسلط هذا التحول الكبير للأحداث الضوء على شدة أزمة العقارات في الصين، إذ تعمل شركة كنتري جاردن كمؤشر مهم على صحة القطاع، ولدعم سوق العقارات المتعثر، أدخلت الهيئات التنظيمية المالية في الصين تدابير مثل خفض الحد الأدنى للدفعات المقدمة، وخفض أسعار الفائدة على القروض العقارية القائمة.

إعادة التطوير

ويعد سقوط شركة كنتري جاردن، أمرًا ملحوظًا بالنظر إلى صعودها السريع في سوق العقارات الصينية، حيث توسعت الشركة بقوة، مستفيدة من المبادرات الحكومية مثل إعادة تطوير المناطق غير المنظمة، ونفذت استراتيجية معدل دوران سريع لرأس المال، فقامت ببيع المساكن بسرعة وبشكل مربح، الأمر الذي سمح لها بالتحول إلى واحدة من أكبر الشركات المملوكة للقطاع الخاص في الصين.

ومع ذلك، فقد تضاءل الطلب على العقارات، الذي كان لا يقل في السابق، ويواجه الاقتصاد الصيني تحديات، فقد ضرب الانكماش الاقتصادي المدن الصغيرة بشكل خاص، حيث لم تواكب الاقتصادات المحلية وتيرة البناء، ما أدى إلى فائض من الشقق الفارغة.

وعلى الرغم من حفاظ الحزب الحاكم الصيني الحاكم على أن تكون الأولوية للمبادرات السياسية، والاقتصادية، فقد تدهور الوضع المالي للشركة، وفي حين أن الحكومة كانت أكثر استعدادًا لدعم الشركة من المطورين الآخرين المتعثرين، كانت كانتري جاردن لا تزال تواجه تحديًا كبيرًا في التغلب على الأزمة العقارية المستمرة.

وتعكس الأزمة المالية التي شهدتها كانتري جاردن التحديات الأوسع التي تواجه قطاع العقارات في الصين، وتأثيرها المحتمل على اقتصاد البلاد، إذ أن الصعود والهبوط الدراماتيكي للشركة بمثابة علامة تحذير لهذه الصناعة.