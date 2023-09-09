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رسميا.. الاتحاد الأفريقي عضوا دائما في مجموعة العشرين

كتب:

نرمين عفيفي
09:45 ص | السبت 09 سبتمبر 2023
قمة مجموعة العشرين

قمة مجموعة العشرين

وافقت مجموعة العشرين على منح الاتحاد الأفريقي العضوية الدائمة بالتكتل، خلال القمة التي تستضيفها العاصمة الهندية نيودلهي، على مدار اليوم وغدًا، وذلك حسبما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية»، بحسب وكالة «رويترز».

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في كلمته التي جاءت مع افتتاح القمة، إنَّه يؤمن بوجود اتفاق بشأن ضم الاتحاد الأفريقي إلى كتلة «مجموعة العشرين»، موجهًا الدعوة إلى الاتحاد الأفريقي لكي يصبح عضوًا دائمًا في المجموعة التي تضم 20 دولة.

وانطلقت قمة «مجموعة العشرين» المقامة بمدينة بنيودلهي بالهند، منذ وقت قليل، اليوم السبت، تحت شعار «أرض واحدة –عائلة واحدة– مستقبل واحد».

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