إلغاء فعاليات مهرجان «تيميتار» عقب زلزال المغرب العنيف

أعلنت جمعية مهرجان «تيميتار» إلغاء جميع السهرات التي كان من المزمع إقامتها اليوم السبت بساحة الأمل ومسرح الهواء الطلق بمدينة أكادير بعد الزلزال العنيف الذي خلف حتى الآن 632 قتيلًا و329 مصابًا لعدد من أقاليم المملكة المغربية.

وفاة 632 شخصًا بأقاليم وعمالات الحوز ومراكش

من جهتها، قالت الجهة المنظمة في بيان رسمي: «نظرًا للأحداث الأليمة التي عرفتها بلادنا اليوم زلزال المغرب، تعلن جمعية مهرجان تيميتار أنها أوقفت سهرات مساء الجمعة، كما تعلن الجمعية أنها قررت إلغاء سهرات المزمع إقامتها السبت».

يشار إلى أن بيان وزارة الداخلية في المغرب، أكّد أنَّ الزلزال الذي ضرب مختلف مناطق المملكة، أسفر عن وفاة 632 شخصًا بأقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت، الى حدود الساعة 3 صباحًا من يوم السبت.

الأضرار المادية شملت مجموعة من المناطق الغير مأهولة

وشملت الأضرار المادية مجموعة من المناطق غير المأهولة، وقد تجندت السلطات المحلية والمصالح الأمنية والوقاية المدنية بكل عمالات وأقاليم المملكة المعنية، وسخرت كل الوسائل والإمكانيات من أجل التدخل وتقديم المساعدات اللازمة، وتقييم الأضرار.