ارتفاع عدد ضحايا زلزال المغرب إلى 632 قتيلا و329 مصابا

ارتفع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب، في الساعات الأولى من صباح اليوم، إلى 632 قتيلا و329 مصابا، حسبما أفاد التليفزيون المغربي، في نبأ عاجل.

زلزال يضرب المغرب بقوة 7 درجات على مقياس ريختر

وأصبحت المملكة المغربية على كارثة، إذ ضربها زلزال شدته 7 درجات على مقياس ريختر، وكان مركز الهزة الأرضية في جماعة «إغيل» بإقليم الحوز.

«جابور»: المغرب يسجل هزة أرضية عنيفة للمرة الأولى منذ قرن

من جهته علق ناصر جابور رئيس قسم بالمعهد الوطني للجيوفيزياء بالمغرب، على زلزال المغرب المدمر، معتبرا أنها المرة الأولى منذ قرن، التي يسجل فيها المركز هزة أرضية عنيفة بهذا الشكل بالمغرب.

وكشف المركز الوطني للبحث العلمي والتقني بالرباط، عن تفاصيل الزلزال، لافتًا إلى أنَّ قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر، وأن مركزه يقع في إقليم الحوز.