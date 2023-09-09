آخر تطورات زلزال المغرب.. السلطات تناشد المواطنين بالتبرع بالدم

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، زلزالًا ضرب المغرب وتسبب في وقوع قتلى وإصابات وانهيار عدد من المنازل والبنايات والأماكن التاريخية والأثرية.

الأهالي يعملون على إنقاذ جيرانهم الموجودين تحت الأنقاض

أعلن مسؤول محلي مغربي، أنهم يعملوا على إزالة الأنقاض من الطرق بولاية الحوز للسماح بمرور سيارات الإسعاف، بينما نقلت «الحدث» عن عدد من سكان مراكش أنّ الأهالي يعملون على إنقاذ جيرانهم الموجودين تحت الأنقاض باستخدام الوسائل المتاحة.

وأعلن أمين عام الجامعة العربية، خالص التعازي لأسر ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب حسبما ذكرت «سكاي نيوز» بينما أعلنت الأمم المتحدة استعدادها لدعم المغرب لمساعدة متضرري الزلزال.

وأفادت مصادر بحدوث انهيار جزئي لأسوار مدينة مراكش التاريخية بسبب الزلزال الذي ضرب البلاد.

مناشدات للمواطنين بالتبرع بالدم

وأعلنت وكالة الأنباء المغربية أن السلطات الصحية في مراكش تناشد المواطنين التبرع بالدم لإنقاذ المصابين في الزلزال.

وأكد رئيس قسم المعهد الجيوفيزيائي المغربي أن الزلزال الذي ضرب البلاد هو الأعنف منذ قرن، مشيرًا إلى أن الهزة الرئيسية تلتها مئات من الهزات الارتدادية بلغت أقواها محو 6 درجات.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، وفاة 296 شخصًا وإصابة 153 شخصاً بجروح متفاوتة الخطورة، بسبب الهزة الأرضية، التي بلغت قوتها 7 درجات على مقياس ريختر.