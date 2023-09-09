3 مشاهد حزينة من المغرب أعادت ذكريات زلزال تركيا.. صراخ وهروب من المنازل

شهدت المغرب في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وقوع زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، أسفر حتى الآن عن مقتل ما يزيد عن 296 شخصًا وإصابة أكثر من 157 آخرين، وأعاد للأذهان ذكريات حزينة من الهزات الزلزالية التي شهدتها تركيا مطلع شهر فبراير الماضي.

3 مشاهد حزينة من المغرب أعادت ذكريات زلزال تركيا

وكانت أولى هذه المشاهد، هي خروج الأهالي فارين من منازلهم وتسيطر عليهم حالة الهلع والفجع؛ إذ استمرت هزة الزلزال نحو 30 ثانية، وكانت المدن المغربية التي شعرت بالزلزال هي «الرباط والقنيطرة ومكناس والدار البيضاء، والمحمدية وسلا وبني ملال وكلميم وغيرها من المدن»، كما شعرت 6 دول بجوار المغرب بالهزة الأرضية وهي «مضيق جبل طارق، موريتانيا، البرتغال، إسبانيا، الصحراء الغربية، الجزائر».

وتداول رواد الـ«سوشيال ميديا» مقطع فيديو لشخص يوثق لحظة فرار المواطنين من منازلهم بعد وقوع زلزال المغرب، الذي علَّق في الفيديو قائلًا: «زلزال قوي يضرب مراكش والمواطنين يفرون من منازلهم، لا إله إلا الله».

انتشال الأطفال من أسفل الأنقاض

كما تضمن زلزال المغرب مشاهد انتشال الأطفال من أسفل الأنقاض؛ إذ ظهر مجموعة من الأشخاص في مقاطع فيديو تداولها رواد منصات التواصل الاجتماعي، يحاولون مساعدة طفل مصاب وإخراجه من تحت أنقاض عقار انهار نتيجة وقوع الزات الزلزالية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وظهر الطفل في مقطع الفيديو الذي شهد انتشار واسع وهو يُطل برأسه من أسفل أنقاض العقار المنهار، بينما يحاول أشخاص آخرون بذل قصارى جهدهم لإنقاذه من أسفل الأنقاض.

الأهالي يفترشون الشوارع

ومن المشاهد الحزينة والمؤسفة الأخرى التي تضمنها زلزال المغرب هي ظهور الأهالي وهم يفترشون الشوارع متجنبين البقاء في منازلهم؛ خوفًا من وقوع هزات ارتدادية مماثلة، وكان الهلع يسيطر على أغلب الرجال بينما تخرج الصرخات الحزينة من النساء، لا سيما اللواتي فقدن أحد ذويهن.. ولمعرفة التفاصيل كاملة، اضغط هنــــــــــــا.