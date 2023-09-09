«وش في وش» يحقق مليونا و18 ألف جنيه بدور العرض السينمائي خلال 24 ساعة

يواصل فيلم «وش في وش»، للمخرج وليد الحلفاوي، تحقيق إيرادات جيدة في شباك التذاكر، حيث حقق أمس الجمعة مليونا و18 ألف جنيه، وذلك وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

ونجح فيلم «وش في وش» في تحقيق إيرادات جاوزت 18 مليون جنيه على مدار 3 أسابيع في دور العرض السينمائي، ليأتي في المركز الثاني في قائمة إيرادات أفلام موسم صيف 2023.

تفاصيل فيلم «وش في وش»

وتدور أحدث الفيلم في إطار من الكوميديا والدراما حول زوجين يعانين من مشاكل زوجية، ولكن يتأزم الموقف بشكل كبير عند تدخل عائلتي الزوجين.

يجمع فيلم «وش في وش» في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم السينما، من بينهم محمد ممدوح، وأمينة خليل، وبيومي فؤاد، وسامي مغاوري، ومحمد شاهين، وأحمد خالد صالح، وخالد كمال، وأسماء أبو اليزيد، وأنوشكا، وسلوى محمد علي، ومحمود الليثي، ودنيا سامي، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، وهم لطفي لبيب، وخالد الصاوي، وعمر متولي.