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فيلم وش في وش يحقق 611 ألف جنيه إيرادات خلال 24 ساعة

كتب:

ضحى محمد
10:46 ص | الإثنين 04 سبتمبر 2023
فيلم وش في وش

فيلم وش في وش

حقق فيلم وش في وش، بطولة الفنان محمد ممدوح، إيرادات متوسطة أمس في دور العرض، حيث جاء في المرتبة الثانية، بعد فيلم العميل صفر بطولة أكرم حسني، بإيرادات بلغت 611 ألف جنيه.

إيرادات فيلم وش في وش

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنّ الفيلم جاء في المرتبة الثانية، بعد فيلم «العميل صفر» الذي جاء في المرتبة الأولي بين الأفلام المنافسة.

قصة فيلم وش في وش

تأتي قصة فيلم وش في وش، في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تضطر الظروف إلى جمع أسرتين في مكان واحد لمدة 24 ساعة، ما يترتب عليه مواقف صدامية، وتشتعل الخلافات بين الزوجين وأسرتيهما، خاصة مع اختلاف المستوى المادي والاجتماعي والثقافي بينهم.

أبطال فيلم وش في وش

يشارك في بطولة فيلم وش في وش، أمينة خليل ومحمد ممدوح، بيومي فؤاد، أنوشكا، سامي مغاوري، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، دنيا سامي، ومن ضيوف الشرف عمر متولي، تأليف وإخراج وليد الحلفاوي.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.