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محمد ممدوح يحقق 526 ألف جنيه إيرادات بفيلم «وش في وش»

كتب:

ضحى محمد
10:50 ص | الخميس 07 سبتمبر 2023
فيلم وش في وش

فيلم وش في وش

حل فيلم وش في وش بطولة الفنان محمد ممدوح، في المرتبة الثانية بين الأفلام الأخرى المنافسة بدور العرض، بعد فيلم العميل صفر من بطولة أكرم حسني.

إيرادات فيلم وش في وش

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، إنّ الفيلم جاء في المرتبة الثانية، وحقق أمس، إيرادات بلغت 526 ألف جنيه، بعد فيلم «العميل صفر» الذي جاء في المرتبة الأولي بين الأفلام المنافسة.

أحداث وش في وش 

تأتي قصة فيلم وش في وش، في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تضطر الظروف إلى جمع أسرتين في مكان واحد، لمدة 24 ساعة، ما يترتب عليه مواقف صدامية، وتشتعل الخلافات بين الزوجين وأسرتيهما، خاصة مع اختلاف المستوى المادي والاجتماعي والثقافي بينهم.

معلومات عن فيلم وش في وش

الفيلم بدأ تصويره في شهر أكتوبر الماضي، وينتمي لنوعية الأفلام اللايت كوميدي، وتدور الأحداث من خلال التركيز على اختلاف الثقافات والطبقات الاجتماعية، بين زوجين، بسبب موقف ما تلتقي أسرة كل منهما في شقة واحدة.

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إجمالي إيرادات فيلم وش في وش يقترب من 17 مليون جنيه في 3 أسابيع
بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.