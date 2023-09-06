إجمالي إيرادات فيلم وش في وش يقترب من 17 مليون جنيه في 3 أسابيع

جاءت حصيلة إيرادات فيلم وش في وش، بنحو 16 مليونا و553 ألفا و775 جنيها، منذ انطلاق عرضه بالسينما على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، فيما يسبقه فيلم العميل صفر بطولة أكرم حسني، بإجمالي إيرادات تجاوز 22 مليون جنيه، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحقق فيلم وش في وش، أمس، في شباك تذاكر السينما نحو 557 ألف و358 جنيه، ويأتي في المركز الثاني بقائمة الإيرادات اليومية، منذ انطلاق عرضه وحظى بإشادات نقدية وجماهيرية موسعة.

أبطال فيلم وش في وش

يشارك في بطولة فيلم وش في وش، أمينة خليل ومحمد ممدوح، بيومي فؤاد، محمد شاهين، أنوشكا، سامي مغاوري، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، دنيا سامي، تأليف وإخراج وليد الحلفاوي.

قصة فيلم وش في وش

تدور قصة فيلم وش في وش، في إطار لايت كوميدي، من خلال أسرة زوجين باختلاف ظروفهم ومستواهم الاجتماعي والثقافي، يلتقي الجميع داخل شقة واحدة لمدة 24 ساعة، وتتصاعد حدة الخلافات والصراعات بينهم.