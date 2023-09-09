تراجع أسعار السمك اليوم السبت 9-9-2023 بالأسواق.. اعرف البلطي بكم؟

شهدت أسعار السمك اليوم السبت 9-9-2023 في مختلف الأسواق والمحال تراجعاً كبيراً، مقارنة بأسعار أمس الجمعة، وأبرزها سمك البلطي الذي يُقبل على شرائه قطاع كبير من المواطنين.

وتستعرض «الوطن» سعر السمك اليوم، حسب آخر تحديث أوضحته بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

أسعار السمك اليوم السبت 9-9-2023 بالأسواق

وتنقسم أسعار الأسماك في مصر بالمحلات، كالتالي:

سعر جمبري وسط: الكيلو بـ204 جنيهات.

سعر جمبري صغير: الكيلو بـ125 جنيها.

سعر الوقار: الكيلو بـ147 جنيها.

سعر القاروص: الكيلو بـ99 جنيها.

سعر المرجان «ممتاز»: الكيلو بـ129 جنيها.

سعر الكابوريا: الكيلو بـ89 جنيها.

سعر فيليه بلطي: الكيلو بـ133 جنيها.

سعر قشر بياض: الكيلو بـ103 جنيها.

سعر بياض ممتاز: الكيلو بـ106 جنيهات.

سعر سبيط: الكيلو بـ234 جنيها.

سعر المرجان «وسط»: الكيلو بـ91 جنيه.

سعر مكرونة «سويسي»: الكيلو بـ52 جنيها.

أسعار السمك البلطي

سعر البلطي ممتاز: الكيلو بـ70 جنيها.

سعر البلطي وسط: الكيلو بـ67 جنيها.

سعر البلطي صغير: الكيلو بـ50 جنيها.

أسعار الأسماك المجمدة في مصر

سعر السردين المجمد: الكيلو بـ51 جنيها.

سعر الماكريل المجمد: الكيلو بـ77 جنيها.

أسعار سمك البوري

سعر بوري وسط: الكيلو بـ113 جنيها.