أسعار السمك اليوم الثلاثاء 5-9-2023 بالأسواق.. «اعرف البلطي بكام»

شهدت أسعار السمك اليوم الثلاثاء 5-9-2023 في مختلف الأسواق والمحلات استقراراً، ومن أبرزها سمك البلطي الذي يُقبل على شرائه قطاع كبير من المواطنين، حيث تتغير الأسعار قليلا من منطقة لأخرى.

وتستعرض «الوطن» سعر السمك اليوم حسب آخر تحديث أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابع لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

أسعار الأسماك في مصر اليوم

وتنقسم أسعار الأسماك في مصر، كما يلي.

سعر جمبري وسط: الكيلو بـ214 جنيها.

سعر جمبري صغير: الكيلو بـ154 جنيها.

سعر الوقار: الكيلو بـ159 جنيها.

سعر القاروص: الكيلو بـ161 جنيها.

سعر المرجان «ممتاز»: الكيلو بـ134 جنيها.

سعر الكابوريا: الكيلو بـ101 جنيه.

سعر فيليه بلطي: الكيلو بـ135 جنيها.

سعر قشر بياض: الكيلو بـ101 جنيه.

سعر بياض ممتاز: الكيلو بـ108 جنيهات.

سعر سبيط: الكيلو بـ215 جنيها.

سعر المرجان «وسط»: الكيلو بـ105 جنيهات.

سعر مكرونة «سويسي»: الكيلو بـ90 جنيها.

أسعار السمك البلطي

سعر البلطي ممتاز: الكيلو بـ79 جنيها.

سعر البلطي وسط: الكيلو بـ69 جنيها.

سعر البلطي صغير: الكيلو بـ52 جنيها.

أسعار الأسماك المجمدة في مصر

سعر السردين المجمد: الكيلو بـ56 جنيها.

سعر الماكريل المجمد: الكيلو بـ82 جنيها.

أسعار سمك البوري

سعر بوري وسط: الكيلو بـ116 جنيها.