أسعار السمك اليوم الجمعة 8-9-2023 بالأسواق.. مستقرة

شهدت أسعار الأسماك اليوم الجمعة 8-9-2023 في مختلف الأسواق والمحلات استقرارا ملحوظا في السعر، وهو القطاع الذي يتابعه العديد من المواطنين بشكل يومي من أجل التعرف على المستجدات وأخر الأسعار.

وخلال التقرير، نستعرض أسعار السمك اليوم، بحسب آخر تحديث لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

أسعار الأسماك في مصر اليوم

وتنقسم أسعار الأسماك في مصر، كما يلي.

أسعار السمك البلطي

- سعر البلطي ممتاز: الكيلو بـ80 جنيها.

- سعر البلطي وسط: الكيلو بـ65 جنيها.

- سعر البلطي صغير: الكيلو بـ52 جنيها.

أسعار سمك البوري

سعر بوري وسط: الكيلو بـ116 جنيها.

أسعار الأسماك المجمدة في مصر

- سعر السردين المجمد: الكيلو بـ67 جنيها.

- سعر الماكريل المجمد: الكيلو بـ81 جنيها.

- سعر جمبري وسط: الكيلو بـ206 جنيهات.

- سعر جمبري صغير: الكيلو بـ146 جنيها.

- سعر الوقار: الكيلو بـ166 جنيها.

- سعر المرجان «ممتاز»: الكيلو بـ134 جنيها.

- سعر فيليه بلطي: الكيلو بـ134 جنيها.

- سعر قشر بياض: الكيلو بـ111 جنيها.

- سعر بياض ممتاز: الكيلو بـ108 جنيهات.

- سعر سبيط: الكيلو بـ221 جنيها.

- سعر مكرونة «سويسي»: الكيلو بـ90 جنيها.