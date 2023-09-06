انخفاض أسعار السمك اليوم الأربعاء 6-9-2023 في الأسواق

شهدت أسعار السمك اليوم الأربعاء 6-9-2023 في مختلف الأسواق والمحلات تراجعا واضحا، ومن أبرزها سمك البلطي الذي يُقبل على شرائه قطاع كبير من المواطنين، حيث تتغير الأسعار قليلا من منطقة لأخرى.

أسعار الأسماك في مصر اليوم

وتستعرض «الوطن» أسعارالسمك اليوم، حسب آخر تحديث أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، حيث تراوحت قيمة الانخفاضات من 2 إلى 10 جنيه في الكيلو حسب الأنواع.

أسعار الأسماك اليوم في الأسواق

وتنقسم أسعار الأسماك في مصر، كما يلي.

سعر جمبري وسط: الكيلو بـ208 جنيهات.

سعر جمبري صغير: الكيلو بـ149 جنيها.

سعر الوقار: الكيلو بـ185.75 جنيه.

سعر القاروص: الكيلو بـ106 جنيهات.

سعر المرجان «ممتاز»: الكيلو بـ126 جنيها.

سعر الكابوريا: الكيلو بـ103 جنيهات.

سعر فيليه بلطي: الكيلو بـ131 جنيها.

سعر قشر بياض: الكيلو بـ104 جنيهات.

سعر بياض ممتاز: الكيلو بـ108 جنيهات.

سعر سبيط: الكيلو بـ217 جنيها.

سعر المرجان «وسط»: الكيلو بـ95 جنيها.

سعر مكرونة «سويسي»: الكيلو بـ85 جنيها.

أسعار السمك البلطي

سعر البلطي ممتاز: الكيلو بـ79 جنيها.

سعر البلطي وسط: الكيلو بـ68 جنيها.

سعر البلطي صغير: الكيلو بـ48 جنيها.

أسعار الأسماك المجمدة في مصر

سعر السردين المجمد: الكيلو بـ53 جنيها.

سعر الماكريل المجمد: الكيلو بـ76 جنيها.

سعر البربوني وسط: الكيلو بـ120 جنيها.