يترقب عدد كبير من المواطنين موعد المولد النبوي، خاصة الموظفين للحصول على إجازة المولد النبوي 2023 لأنها ضمن الإجازات الرسمية في الدولة، وتكون مدفوعة الأجر للقطاع العام والخاص.

الاحتفالات بإحياء ذكرى المولد النبوي

ويوافق موعد إجازة المولد النبوي 2023، يوم 13 ربيع الأول من كل عام هجري، والموافق يوم الأربعاء من شهر سبتمبر الجاري، وحينها تبدأ الاحتفالات بإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف.

ترحيل الإجازات

ومن المتوقع أن يتم ترحيل موعد إجازة المولد النبوي 2023 من يوم الأربعاء 27 سبتمبر إلى يوم الخميس 28 سبتمبر، وذلك وفقًا للقرار الصادر من قبل رئيس مجلس الوزارء بترحيل الإجازات الرسمية إلى يوم الخميس.

ويحصل الموظفون على 3 أيام إجازة متتالية التي توافق يوم الخميس، ثم يومي الجمعة والسبت العطلة الأسبوعية، وعادة ما يتم إصدار القرار الرسمي لترحيل الإجازة الرسمية قبل موعدها الرسمي بعدة أيام.