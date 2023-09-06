موعد صرف مرتبات سبتمبر 2023.. «قبل المولد النبوي»

حددت وزارة المالية الموعد الخاص لصرف مرتبات شهر سبتمبر 2023، إذ تخصص الوزارة 5 أيام، لحصول جميع العاملين بالدولة في المصالح والهيئات الحكومية على المرتبات الخاصة بهم، وذلك قبل حلول المولد النبوي الشريف.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 قبل حلول المولد النبوي الشريف والذي جاء كما يلي:

موعد اليوم الأول لصرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

- يبدأ اليوم الأول لصرف مرتبات شهر سبتمبر، يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر الجاري.

مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

- كما تحدد اليوم التالي، ليكون الأحد الموافق 24 من الشهر الجاري.، إذ أن يومي الجمعة والسبت إجازة رسمية.

- فيما يحصل العاملين بالدولة على مرتبات سبتمبر يوم الاثنين الموافق 25 من الشهر نفسه.

- بينما أعلنت الوزارة عن اليوم الثالث لصرف مرتبات سبتمبر، ليكون الثلاثاء 26 سبتمبر.

- وتحدد أخر يوم لصرف مرتبات سبتمبر، ليكون 27 من الشهر ذاته.