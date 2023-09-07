أسعار حلاوة المولد النبوي 2023 في المحلات.. تبدأ من 90 جنيها

أيام قليلة تفصلنا عن المولد النبوي الشريف 2023، الذي يهتم فيه المسلمون بالاحتفال ويتساءلون عن أسعار حلاوة المولد النبوي 2023 في المحلات، لشرائها كمظهر من مظهر الاحتفال بهذا اليوم ذي الطابع الديني.

وأعلنت العديد من المحال وسلاسل الهايبر الشهيرة، عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن أسعار حلاوة المولد النبوي 2023 في المحلات، وهو ما نعرضه في السطور التالية.

أسعار حلاوة المولد النبوي 2023 في المحلات

ويأتي متوسط أسعار حلاوة المولد النبوي 2023 في المحلات، كما يلي:

حلاوة المولد النبوي علبة بـ90 جنيها

2 قرص حمص ميني، لديدة ميني، قرص سمسم ميني، حمام ميني، سمسمية ميني، ملبن سادة ميني، حمصية ميني، ملبن فول ميني، 2 فولية ميني.

حلاوة المولد النبوي علبة مولد 130 جنيها

قرص حمص ميني، حمام ميني، 2 فولية ميني، وبسيمة ميني، سمسمية ميني، و2 نوحا فول شوكولاتة ميني، و2 سوظاني مشكل ميني، و2 نوجا فول ميني، وحمصية ميني، وملبن حيلي ميني، وحمصية ميني، وملبن جيلي ميني، وقرص علف ميني، و2 ملبن سادة ميني، ولديدة ميني، ملبن فول ميني

علبة مولد 300 جنيه

قرص حمص ميني، و2 بسيمة ميني، و2 فولية ميني، و2 نوجا فول ميني، و2 سوداني مشكل ميني، و2 ملبن سادة ميني، وحمصي ميني، وملبن عين جمل، وقرص علف ميني، و2 بندقية ميني، 2 لديدة ميني، ولوزية ميني، و2 لديدة ميني، ولوزية ميني، 2 حمام ميني

علبة مولد 700 جنيه

2 قرص حمص ميني، و4 نوجا فول شوكولاتة ميني، و4 فولية ميني، و2 ملبان جيىي ميني، و3 سمسمية ميني، و2 ملبن ساظة ميني، و4 سوداني مشكل ميني، وملبن عين جمل، و2 حمصية ميني، ملبن مشكل، و2 قرص علف مكسرات ميني، و2 دومية بندق ميني، 3 لديد ميني، و2 بندقية ميني، و2 حمام ميني، و2 لوزية ميني، و2 بسيمة بندق ميني، و2 فسدقية ميني، و4 بندق ميني، كاجو ميني.