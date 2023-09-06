أسعار حلوى المولد النبوي في الفيوم.. الكيلو يبدأ من 70 جنيها

يترقب الآلاف من أهالي محافظة الفيوم الإعلان عن أسعار حلوى المولد النبوي 2023 للاستعداد لشرائها ابتهاجًا بهذه الذكرى، والتي تحل علينا يوم 12 ربيع الأول، الموافق الخميس 27 من شهر سبتمبر الجاري، وفقًا للحسابات الفلكية، حيث جرت العادات والتقاليد بالمحافظة على إهداء علب الحلوى بين الأسر بعضها البعض.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن أسعار حلوى المولد النبوي 2023 في محافظة الفيوم في الشوادر ومحال الحلوى والهايبرات وغيرها، فضلًا عن أسعار عروسة المولد 2023.

أسعار حلوى المولد النبوي 2023

وتختلف أسعار حلوى المولد النبوي 2023 من مكان لآخر بحسب الجودة والمكسرات التي تحتويها وشكل العلبة الخارجي، حيث يكون أرخصها في الشوارع وأغلاها في محال الحلوى الشهيرة، حيث يبدأ سعر الكيلو من 70 جنيهًا في الشوادر ويصل لـ 1525 جنيهًا.

وأعلنت مختلف الشوادر والمحال سعر كيلو حلوى المولد 2023 والتي جاءت كالتالي:

- يبدأ سعر كيلو حلوى المولد 2023 من 70 جنيهًا في الشوادر، بينما يتراوح بين 110 جنيهات حتى 120 جنيهًا في محال الحلوى.

- يتراوح سعر علبة حلوى المولد وزن 1.5 كيلوجرام بين 165 و180 جنيهًا.

- يتراوح سعر علبة حلوى المولد وزن 2 كيلوجرام بين 220 و240 جنيهًا.

- يتراوح سعر علبة حلوى المولد وزن 3 كيلوجرامات بين 330 و360 جنيهًا.

أسعار علب حلوى المولد بالقطع

وفيما يخص أسعار علب حلوى المولد بالقطع فإنّها تأتي كالتالي:

علبة معدن 30 قطعة.. 750 جنيهًا.

علبة كيدز 8 قطع.. 90 جنيهًا.

علبة لوكس 14 قطعة.. 145 جنيهًا.

علبة لوكس 2 قطعة.. 275 جنيهًا.

علبة لوكس 33 قطعة.. 365 جنيهًا.

علبة لوكس 62 قطعة.. 595 جنيهًا.

علبة فاخر وسط 48 قطعة.. 950 جنيهًا.

علبة فاخر كبير 62 قطعة.. 1450 جنيهًا.

علب أرابيسك وسط 44 قطعة.. 1200 جنيهًا.

علبة أرابيسك كبير 54 قطعة.. 1525 جنيهًا.

سعر عروسة المولد 2023

ويتراوح سعر عروسة المولد النبوي 2023 بين 60 و250 جنيهًا، بحسب شكل العروسة وحجمها.

يذكر، أن دار الإفتاء أوضحت في بيان سابق لها، أنّه لا مانع من الاحتفال بالمولد النبوي وأكل الحلوى، حيث أنّه يذكر الأطفال بحُب النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والقرع والعسل.