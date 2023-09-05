وزارة البيئة توضح كيفية التعامل مع النفايات والمخلفات الصلبة

نشرت وزارة البيئة تقريراً حول المواد الخطرة ذات الخواص الخطرة التي تضر بصحة الانسان أو تؤثر تأثيرا ضاراً على البيئة، مثل المواد المعدية، السامة، القابلة للانفجار، الاشتعال أو ذات الإشعاعات المؤينة.

النفايات الخطرة

وأوضحت وزارة البيئة أن النفايات الخطرة هي مخلفات الأنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة التي ليس لها استخدامات تالية أصلية أو بديلة مثل النفايات الإكلينيكية من الأنشطة العلاجية والنفايات الناتجة عن تصنيع أي من المستحضرات الصيدلية والأدوية أو المذيبات العضوية أو الأحبار والأصباغ والدهانات.

من ضمن المخلفات الصلبة «القمامة» وهي المخلفات الصلبة أو شبه الصلبة التي تتخلف عن الأنشطة الإنسانية اليومية العادية ويتم التخلص منها عند مصدر تولدها كنفايات ليست ذات قيمة تستحق الاحتفاظ بها، وإن كان من الممكن أن يكون لها قيمة في موقع آخر أو ظروف أخرى بما يوفر الأوضاع المواتية لعمليات إعادة الاستخدام أو التدوير، مشددة على ضرورة البعد عن المخلفات الخطرة والصناعية «الإنتاجية» والزراعية ومخلفات الإنشاء والهدم.

تراخيص لمزاولة أنشطة المخلفات

وتابعت الوزارة أن هناك 3 خدمات تقدمها كتراخيص لأنشطة المخلفات والمواد الخطرة:

ـ إصدار تراخيص لمزاولة أنشطة المخلفات غير الخطرة، ويمكن لنظام الشركات والمنشآت العاملة في مجال جمع ونقل المخلفات غير الخطرة ومحطات المعالجة والمدافن الصحية الآمنة تقديم الطلبات الخاصة بالحصول على تراخيص مزاولة هذه الأنشطة إلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات الكترونياً.

- إصدارموافقات أنشطة المخلفات الخطرة، ويمكن للشركات والمنشآت التي تقدم خدمات جمع ونقل المخلفات الخطرة والتخزين والدفن الصحي الآمن للمخلفات الخطرة من تقديم الطلبات الخاصة بالحصول على الموافقات اللازمة لمزاولة هذه الأنشطة إلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات الكترونياً

إصدار تصاريح تصدير واستيراد المخلفات، ويمكن للشركات والمنشآت التي تقدم خدمات تصدير المخلفات من خلال اتفاقية بازل أواستيراد المخلفات بأن تقوم بتقديم الطلبات الخاصة بالحصول على التصاريح اللازمة لذلك إلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات الكترونياً.