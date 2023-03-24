كيف يسهم الاقتصاد الأخضر في القضاء على الفقر؟.. وزارة البيئة توضح

نشرت وزارة البيئة تقريرا على موقعها الرسمي تكشف فيه عن مفهوم الاقتصاد الأخضر الذي يسهم في تحسن الوضع الاقتصادي مع الحد من المخاطر البيئية وندرة الحياة البيئية، والذي يؤدي إلى تحسين المساواة بين الإنسان.

مفهوم الاقتصاد الأخضر

ولفتت وزارة البيئة أن الاقتصاد الأخضر هو نموذج للتنمية الاقتصادية على أساس التنمية المستدامة ومعرفة الاقتصاد البيئي وهو نوع من الطرق المنظمة لإنشاء مجتمع وبيئة نظيفة ترفع من المستوى الاقتصادي وتدفع المجتمع نحو حياة أفضل، وتحافظ على موازنة البيئة من جميع أشكال التنوع البيئي، ودعت منظمة الأمم المتحدة إلى دعم البلدان المهتمة بالاقتصاد الأخضر من خلال إيجاد الأنماط الملائمة وتوفير الأدوات والمنهجيات، توجيه الاستثمارات نحو بناء رأس المال الطبيعي وخدمات النظم الإيكولوجية ودعم سياستها الذي سيساهم في تكوين انماط الدخل وسبل المعيشة والرفاه للفقراء. وستسفر هذه الإصلاحات أيضاً عن نمو اقتصادي عام.

الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة

ويُعد الاقتصاد الأخضر أحد الأدوات المهمة المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة التي تساعد في القضاء على الفقر إضافة إلى تحسين حالة الرفاه البشري والإنصاف الاجتماعي، مع العناية في الوقت نفسه بالحد من المخاطر البيئية.

الخصائص المرتبطة بمفهوم الاقتصاد الأخضر

ويعمل الاقتصاد الأخضر على تحقيق خصائص عدة ترصدها «الوطن»، في السطور التالية:

وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة، ولا يعد بديلاً لها.

ييسر تحقيق التكامل بين الأبعاد الأربعة للتنمية المستدامة وهي الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتقنية أو الإدارية.

ضرورة تطويع الاقتصاد الأخضر مع الأولويات والظروف الوطنية.

ضرورة تطبيق مبدأ المسئوليات المشتركة بين الأجهزة المعنية للدولة للانتقال الطوعي صوب الاقتصاد الأخضر.

ينبغي ألا يستخدم الاقتصاد الأخضر كوسيلة لفرض قيود تجارية أو شروط على المعونة أو على تخفيف الدين.

وينبغي أن يعالج الاقتصاد الأخضر التشوهات التجارية، ومنها مثلاً الإعانات الضارة بيئياً.

يجب أن يعترف الاقتصاد الأخضر بالسيادة الوطنية على الموارد الطبيعية.

يجب أن يرتكز الاقتصاد الأخضر على كفاءة الموارد وعلى أنماط استهلاك وإنتاج مستدام.