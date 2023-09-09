بدء الدراسة ببرامج الدبلومات الأكاديمية في «آداب كفر الشيخ».. 7 تخصصات

أعلن الدكتور وليد شوقي البحيري، عميد كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، صدور القرار الوزاري رقم 2151 بتاريخ 22 أغسطس 2023 بشأن بدء الدراسة ببرامج الدبلومات الأكاديمية «برامج مميزة» بنظام الساعات المعتمدة بالكلية.

بدء الدراسة في برامج الدبلومات الأكاديمية

وأكد عميد الكلية، في بيان له، أنّ برامج الدبلومات الأكاديمية بكلية الآداب التي ستبدأ بها الدراسة بنظام الساعات المعتمدة كالتالي:

- الدبلوم الأكاديمي المميز في علوم اللغة العربية والدراسات الإسلامية اللغة العربية.

- الدبلوم الأكاديمي المميز في الترجمة «لغة إنجليزية» اللغة الإنجليزية.

- الدبلوم الأكاديمي المميز في علم اللغة الإنجليزية لأغراض خاصة اللغة الإنجليزية.

- الدبلوم الأكاديمي المميز في علم النفس الإكلينيكي علم النفس.

- الدبلوم الأكاديمي المميز في المساحة والخرائط الحديثة الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية.

- الدبلوم الأكاديمي المميز في الدراسات التاريخية والعلاقات الدولية التاريخ.

- الدبلوم الأكاديمي المميز في علم الاجتماع والتنمية البشرية الاجتماع.

- الدبلوم الأكاديمي المميز في اللغة الفرنسية التخصصية والتطبيقية اللغة الفرنسية وآدابها.

- الدبلوم الأكاديمي المميز في إدارة المحتوى الرقمي المكتبات والمعلومات.

نشأة كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ

وأُنشئت كلية الآداب بمقر الجامعة بمدينة كفر الشيخ وبدأت الدراسة بها في العام الجامعي 1992 - 1993 باعتبارها فصولاً دراسية تابعة لكلية الآداب بجامعة طنطا، ثم استقلت مع استقلال جامعة كفر الشيخ في 2006، وذلك لدعم الفكر الإنساني كإحدى المنارات الثقافية بإقليم محافظة كفر الشيخ.