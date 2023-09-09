«زراعة كفر الشيخ»: حصاد 15 ألفا و280 فدان أرز حتى اليوم

أكد الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، استمرار حصاد الأرز الشعير في حقول كفر الشيخ، كونها من المحافظات المنتجة للمحصول في مصر، موضحا أن إجمالي ما تم حصاده على مستوى المنزرع هذا العام 2023 في حقول المحافظة، حتى اليوم السبت، بلغ 15 ألفا و280 فدانا، وهو ما يعادل نحو 7% من إجمالي المساحة المنزرعة.

زراعة الأرز في كفر الشيخ

وقال «غربية»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن إنتاجية ما تم حصاده حتى اليوم من الأرز الشعير تقدر بنحو 45 ألفا و100 طن، موضحاً أنها إنتاجية جيدة للغاية، وذلك بعد مرور 18 يوما فقط على موسم الحصاد، وبمتوسط إنتاجية بلغت 3 أطنان أرز لكل فدان منزرع.

استمرار حصاد الأرز لمدة شهر

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، أن موسم حصاد الأرز الشعير في كفر الشيخ مستمر لمدة شهر من اليوم، وهو ما يطمئن المستهلك بتوافر كميات كبيرة للغاية.