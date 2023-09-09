هل أثر زلزال المغرب على مصر؟.. توضيح حكومي هام

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنَّ الزلزال الذي شهدته دولة المغرب في الساعات الأولى من يوم السبت الموافق 9 سبتمبر 2023، مرعب وكبير لأقصى حد بالنسبة للزلازل التي تشهدها دولة المغرب.

توابع زلزال المغرب حتى الآن

وأوضح «القاضي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ توابع الزلزال محسوسة، لأنَّه حتى الساعة الـ7 صباح اليوم تمّ رصد 8 توابع بقياسات مختلفة تتراوح من 3 إلى 3.4 ريختر، وهذا عقب الزلزال الذي كانت قوته 7 درجات على مقياس ريختر.

وأكّد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنَّ المنطقة التي شهدت الزلزال في المغرب تأثرت بالعديد من الخسائر ووقوع العديد من الضحايا، نظرًا لكون المباني الكائنة بها قديمة.

وأشار «القاضي» إلى أنَّ الشعب المغربي لم يكن متعودًا على مثل هذه الزلازل، فآخر زلزال كان يشبه هذا وقع سنة 1960 في أغادير، لذا فالجيل الحالي في حالة من الزعر والاندهاش الكبير نتيجة ما حدث.

موقف مصر من زلزال المغرب

أما عن موقف مصر من زلزال المغرب، أكّد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنَّ مصر بعيدة تمامًا عن أي تأثر بهذا الزلزال، نظرًا لعدم وجود أي تصدع أو تواصل أو فارق متصل من هنا للمغرب، موضحًا أنَّ المسافة من مصر للمغرب أكثر من 3 آلاف كيلومتر، وهذا يعد أمرا آمنًا من الناحية البيولوجية.

ونصح المواطنين في مصر والمغرب، أنَّه في حال حدوث أوي زلازل بسرعة إبلاغ الجهات المعنية لرصد الزلازل، وعدم الانسياق وراء مواقع التواصل الاجتماعي حتى لا نصغى للأخبار المغلوطة.