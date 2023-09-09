سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 9-9-2023 في البنوك.. استقرار ملحوظ

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 9-9-2023 في البنوك المختلفة استقراراً مقابل الجنيه المصري، حيث سجل في البنك الأهلي المصري 99.98 جنيه للبيع و99.06 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت

وتستعرض «الوطن» سعر الدينار الكويتي اليوم السبت، حسب التحديث الأخير لأسعار العملات الذي أعلنته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت: 99.98 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت: 99.06 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت: 100.00 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت: 99.74 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة اليوم السبت: 100.30 جنيه للبيع، مقابل 100.04 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك إسكندرية اليوم السبت: 100.32 جنيه للبيع، مقابل 96.71 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار: 3.24 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي: 12.16 ريال.