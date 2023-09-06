استقرار سعر الدينار الكويتي في ختام التعاملات اليوم الأربعاء

أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية عن سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء في ختام التعاملات المسائية، والذي يشهد استقراراً منذ بداية التعاملات في كافة البنوك المصرية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الدينار الكويتي في ختام التعاملات والذي جاء كما يلي:

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

- يبلغ سعر الدينار الكويتي في ختام تعاملات اليوم الأربعاء داخل البنك الأهلي المصري 99.12 جنيها للشراء و 100.04 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

- يسجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 100.06 جنيها للبيع و 99.78 جينها للشراء.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

- كما وصل سعر الدينار الكويتي داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 98.09 جينها شراء و 100.38 جنيها بيعاً.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

- فيما يبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية 96.76 جنيها للشراء و 100.38 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والاسكان

- ووصل سعر الدينار الكويتي داخل بنك التعمير والاسكان 100.38 جنيها للبيع و 96.99 جنيها للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

- وعن سعر الدينار الكويتي اليوم الاربعاء في ختام التعاملات المسائية يبلغ في بنك التنمية الصناعية 100.15 جنيها للبيع و 96.09 جنيها للشراء.